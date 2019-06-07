2019-06-07T08:25:38+03:00
Общество

В Омске объявлено штормовое предупреждение

Ненастье накроет регион в ближайшие несколько часов
Анна МИКУЛА
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На Омск надвигаются ливень и гроза.На Омск надвигаются ливень и гроза.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Омичей предупреждают о разгуле стихии, который грозит региону уже в ближайшее время. Местных жителей просят быть осторожнее.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня 7 июня местами по Омской области ожидаются очень сильный дождь, гроза и град.

– При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! – предупреждают в региональном ГУ МЧС России. – Откажитесь от прогулок по лесу, выходу к водоемам и плавания на маломерных судах. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Необходимо исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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