В Омске объявлено штормовое предупреждение
Омичей предупреждают о разгуле стихии, который грозит региону уже в ближайшее время. Местных жителей просят быть осторожнее.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня 7 июня местами по Омской области ожидаются очень сильный дождь, гроза и град.
– При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! – предупреждают в региональном ГУ МЧС России. – Откажитесь от прогулок по лесу, выходу к водоемам и плавания на маломерных судах. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Необходимо исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU