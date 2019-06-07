2019-06-07T08:18:35+03:00
Происшествия

В Омске из-за водонагревателя сгорела квартира

Из подъезда пришлось спасать 8 человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за водонагревателя сгорела квартираВ Омске из-за водонагревателя сгорела квартираФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Все произошло в одной из квартир в многоэтажке на Левом берегу. В 12-этажном жилом доме отключили воду, поэтому жильцы грели ее с помощью водонагревателя. Внезапно проводка замкнула, и провода загорелись, как раз, когда в квартире никого не было. Соседи увидели дым, который валил из двухкомнатной квартиры и вызвали пожарных.

Приехавшим спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов подъезда. Некоторые выбежали на улицу сами, однако 8 человек пришлось выводить спасателям, из них один ребенок, сообщили в МЧС. С огнем удалось справится всего за 20 минут. В квартире выгорел подвесной потолок, сильно оказалась повреждена внутренняя отделка стен. По всей видимости, электрический нагреватель был неправильно подключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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