В Омске из-за водонагревателя сгорела квартира

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-07T08:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло в одной из квартир в многоэтажке на Левом берегу. В 12-этажном жилом доме отключили воду, поэтому жильцы грели ее с помощью водонагревателя. Внезапно проводка замкнула, и провода загорелись, как раз, когда в квартире никого не было. Соседи увидели дым, который валил из двухкомнатной квартиры и вызвали пожарных.

Приехавшим спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов подъезда. Некоторые выбежали на улицу сами, однако 8 человек пришлось выводить спасателям, из них один ребенок, сообщили в МЧС. С огнем удалось справится всего за 20 минут. В квартире выгорел подвесной потолок, сильно оказалась повреждена внутренняя отделка стен. По всей видимости, электрический нагреватель был неправильно подключен.

ИСТОЧНИК KP.RU