Омичку, выловившую 180 кг редких рачков, осудили

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-07T08:17:03+03:00

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37-летняя жительница Омской области выловила из озера Эбейты более 180 килограммов редких рачков артемии. Женщину признали виновной по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба, на особо охраняемой природной территории».

– Своими действиями женщина причинила ущерб государству в лице Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на сумму 121,4 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления фигурантка признала.

Нарушительницу приговорили к 300 часам исправительных работ. Кроме того, с нее взыскали сумму ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU