В Омске поймали сразу трех мужчин, торговавших гашишом

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-07T07:52:09+03:00

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В городке нефтяников в Омске полицейские поймали 36-летнего местного жителя с наркотиками в карманах. В дальнейшем они выяснили, у кого он приобретал наркотики. Им оказался 33-летний омич, обоих задержали на улице Блюхера.

- В отношении первого мужчины возбуждено два уголовных дела за покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере, в отношении второго – два уголовных дела за сбыт наркотиков. Наказание, предусмотренное уголовным законодательством за данные преступления, – до 15 лет лишения свободы, - рассказали в полиции.

Однако на этом цепочка не закончилась. В полиции выяснили, что 33-летний омич приобретал гашиш у своего 43-летнего знакомого. Его оперативники также задержали после проверочной закупки – он продал сотрудникам полиции 8 граммов гашиша, при себе у него нашли еще 55 граммов. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Задержан с гашишем.

ИСТОЧНИК KP.RU