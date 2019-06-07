В Омске из-за опасной бактерии закрыли мясоперерабытывающий завод
На крайнюю меру пришлось пойти проверяющим в отношении ООО «Сударушка», занимающегося закупкой, хранением и переработкой мясной продукции. Вопросы к предприятию у Россельхознадзора появились еще в марте. Тогда в полуфабрикатах из куриного мяса «Афанасьевские», которое реализовала «Сударушка», обнаружили листерии.
В мае провели повторную инспекцию. Но за это время руководство предприятия не исправило ситуацию. В 8 из 10 проб курятины вновь нашли опасные для человека бактерии.
– Постановлением Кировского районного суда ООО «Сударушка» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ - Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, вынесено решение о приостановление деятельности предприятия сроком на 14 суток, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU