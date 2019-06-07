2019-06-07T07:23:35+03:00
Общество

Водитель обматерил и высадил из маршрутки омичку с ребенком из-за отсутствия сдачи

Женщина хотела заплатить за проезд тысячей рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Та самая маршрутка, водитель которой высадил женщинуТа самая маршрутка, водитель которой высадил женщинуФото: vk.com
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Неприятная история произошла с омичкой в автобусе № 33. Она с ребенком зашла в микроавтобус на остановке возле гипермаркета «Окей». С собой у нее было 30 рублей мелочью и 1000 рублей. Когда она протянула купюру водителю, он сообщил ей, что сдачи нет. Омичка нашла другое решение – предложила, чтобы ребенок поехал бесплатно, так как женщине нужно проехать всего несколько остановок до «Кристалла». Несмотря на то, что на улице лил сильный дождь с градом, водитель высадил женщину.

- Как он начал вопить, назвал овцой, маты, я тоже его обозвала, только не матом. Высадил нас в ливень с ребенком на следующей остановке, - пожаловалась омичка в соцсетях.

Большинство омичей в комментариях поддержали женщину, такое поведение водителя недопустимо, тем более, что отсутствие сдачи – это исключительно его проблема. Однако некоторые отметили, что женщина все же должна была позаботиться о мелочи на проезд сама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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