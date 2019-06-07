В УФАС объяснили, почему в Омске подорожал бензин

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-07T06:55:21+03:00

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Омичи жалуются в социальных сетях на подорожание топлива. Они отметили, что за последнюю неделю цены на бензин поднимались уже три раза. На резкий рост цен уже отреагировали в антимонопольной службе. Там рассказали, что ведомство ежедневно проводит мониторинг цен на бензин и дизельное топливо. Так как на цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулирования, то участники рынка самостоятельно устанавливают цены.

По итогам мониторинга цен на самых популярных заправках Омска, выяснилось, что рост розничных цен за период с 1 января по 31 мая составил всего 1,49% или примерно 60 копеек за литр. На дизельное летнее топливо рост составил 1, 44 % - или 65 копеек.

Однако такое подорожание не является критичным, так рост цен для потребителей произошел из-за повышения оптовых цен. За этот же период оптовые цены поднялась на 21,87 %.

ИСТОЧНИК KP.RU