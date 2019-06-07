Сушинский пошутил про премию в 100 млн, которую ему приписали омские СМИ
Напомним, накануне СМИ облетела неожиданная новость: президент «Авангарда» Максим Сушинский и его заместитель Евгений Хацей могут покинуть «Авангард».
Якобы, у обоих закончился контракт, а новый руководство клуба продлевать с ними не намерено. Потом назвали и предполагаемую причину – финансовые разногласия. По версии прессы, Сушинский и Хацей начислили себе премии в 100 млн рублей.
Сам Сушинский с юмором отнесся к этим слухам.
– Нет времени говорить, деньги прячу, – приводит слова Сушинского Metaratings.ru. – Я, конечно, остаюсь.
Представители «Авангарда» ранее заявили, что у председателя совета директоров клуба Александра Крылова к Сушинскому и Хацею претензий нет.
ИСТОЧНИК KP.RU