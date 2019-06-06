2019-06-06T14:10:59+03:00
Общество

Омская пенсионерка добилась права не платить за парковку возле дома

За охрану стоянки на женщину пытались повесить долг в 32 тысячи
Анна МИКУЛА
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Коммунальщиков обязали не только списать несуществующий долг пенсионерки, но и выплатить ей компенсацию.Коммунальщиков обязали не только списать несуществующий долг пенсионерки, но и выплатить ей компенсацию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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70-летняя жительница дома на улице Стальского Светлана Нам добилась права не оплачивать охрану парковки. ТСН «Марченко-11» заключило договор на охрану парковки с частным охранным предприятием. Жильцов обязали платить по 1350 рублей в месяц.

Светлана Нам отказалась платить за услугу, которая ей не требовалась. но в квитанциях ей стал приходить долг. В общей сложности с 2018 года накопилось около 32 тысяч. Женщина обратилась в суд.

– В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик не наделен полномочиями для решения вопроса об установлении платы за парковочные места на придомовой территории многоквартирного дома, поскольку решение собственников жилого дома по вопросу охраны парковки принималось совместно с ранее действующим ТСЖ, правопреемником которого действующее в настоящее время ТСН не является, – рассказали в Ленинском районном суде. – Признав действия ответчика незаконными, суд обязал его исключить из счета на оплату жилищно-коммунальных услуг истца вид услуги «Охрана парковки», а также спорную задолженность в размере 32 400 рублей.

Кроме того, коммунальщики выплатят 3 тысячи рублей компенсации морального вреда женщине, судебные расходы 10 тысяч и еще 1,5 тысячи штрафа. Товарищество собственников недвижимости обязали заплатить и госпошлину в 300 рублей.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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