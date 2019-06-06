На Петербургском экономическом форуме губернатор Александр Бурков обсудил создание в Омске центра ядерной медицины

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-06T14:05:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне губернатор Александр Бурков посетил Петербургский экономический форум и провел переговоры о возможности реализации на территории Прииртышья инвестиционного проекта по созданию центра ядерной медицины. Глава региона встретился с председателем совета директоров ГК «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным. Это предприятие занимается развитием сети центров позитронной эмиссионной томографии, которое позволяет выявить рак на молекулярном уровне и определить локализацию патологических процессов с высочайшей точностью.

По итогам переговоров губернатор подписал соглашение об установлении взаимовыгодного сотрудничества между облправительством и ГК «МедИнвестГрупп».

- Министерству здравоохранения региона поручено сопровождение инвестиционного проекта, содействие и инфраструктурная поддержка. Рассматривается несколько вариантов площадок для размещения центра ядерной медицины, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Александр Бурков сообщил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» на борьбу с онкологическими заболеваниями в ближайшие годы Омская область получит беспрецедентное финансирование - 5 млрд рублей. Власти намерены построить лечебный корпус на 120 мест и поликлинику на 900 посещений клинического онкологического диспансера, приобрести дорогостоящее оборудование. В Омской области также предлагают создать Центр позитронной эмиссионной томографии, в котором специалисты будут проводить обследование с помощью ПЭТ-сканера.

- Для своевременного выявления злокачественных новообразований очень важно использовать все доступные методы высокоточной диагностики рака, - подчеркнул Александр Бурков. - Создание центра ядерной медицины позволит значительно повысить уровень развития онкологической службы региона. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы повысить шансы пациентов побороть болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU