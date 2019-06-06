2019-06-06T13:55:22+03:00
Общество

В Омской области осудили женщину, обматерившую пристава

Теперь она будет месяц мести улицы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Нерадивая мать будет месяц мести улицы.Нерадивая мать будет месяц мести улицы.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

34-летняя жительница Павлоградского района должна была выплачивать бывшему мужу половину своего заработка в качестве алиментов на содержание троих детей. Но этой обязанностью женщина злостно пренебрегала. Она довела дело до того, что ее пришлось принудительно доставить в отдел судебных приставов. Но там нерадивая мамаша только усугубила свое положение.

– Осознавая, что перед ней при исполнении служебных обязанностей находится судебный пристав-исполнитель, публично – в присутствии находившихся на приеме граждан и работников УФССП – высказывалась нецензурной бранью в адрес исполнителя закона, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Этот факт стал основанием для возбуждения следователем Таврического межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Омской области в отношении гражданки уголовного дела. Мировой суд судебного участка № 24 Павлоградского района Омской области признал Викторию С. виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омским погорельцам регоператор бесплатно вывез строительный мусор
Без права на ошибку
Что делать, чтобы ребенок не выпал из окна
Омичей предупреждают о ливне и граде
Омская пенсионерка добилась права не платить за парковку возле дома
На Петербургском экономическом форуме губернатор Александр Бурков обсудил создание в Омске центра ядерной медицины
Правительство Омской области: Цифровые телепередатчики в регионе работают без сбоев
На водителя «КамАЗа», сбившего насмерть пенсионера на скутере, завели дело
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
Омич убил двух собак, а убирать трупы угрозами заставил 16-летнего брата
Купили билеты на самолет? Позаботьтесь о питании в полете заранее!
Омич отправил наркотики в плюшевом медведе и угодил в тюрьму
Омичку обвиняют в преследовании своего бывшего преподавателя
Омские пляжи начали работу
Омского чиновника оштрафовали за покупку служебного "Ниссана"
Специалистами Управления Россельхознадзора по Омской задержано 20 тонн масла сливочного при пересечении границы
Омичка отсудила 75 тысяч за шкаф-купе, который довел ее до нервного срыва
В Омске в очередной раз подорожал бензин