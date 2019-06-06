В Омской области осудили женщину, обматерившую пристава

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-06T13:55:22+03:00

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34-летняя жительница Павлоградского района должна была выплачивать бывшему мужу половину своего заработка в качестве алиментов на содержание троих детей. Но этой обязанностью женщина злостно пренебрегала. Она довела дело до того, что ее пришлось принудительно доставить в отдел судебных приставов. Но там нерадивая мамаша только усугубила свое положение.

– Осознавая, что перед ней при исполнении служебных обязанностей находится судебный пристав-исполнитель, публично – в присутствии находившихся на приеме граждан и работников УФССП – высказывалась нецензурной бранью в адрес исполнителя закона, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Этот факт стал основанием для возбуждения следователем Таврического межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Омской области в отношении гражданки уголовного дела. Мировой суд судебного участка № 24 Павлоградского района Омской области признал Викторию С. виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU