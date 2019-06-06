Правительство Омской области: Цифровые телепередатчики в регионе работают без сбоев

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-06T13:32:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Омской области ежедневно отслеживают ситуацию в регионе после перехода на цифровое телевещание.

В областном радиовещательном передающем центре сообщили:

- Фактов того, что кто-то из жителей региона оказался вне расчетной зоны охвата цифровым сигналом, не зафиксировано. Каких-либо нарушений в работе цифровой сети нет.

Сегодня в Омской области 110 аналоговых передатчиков транслируют заставку о переходе на цифровое телевещание. Эти заставки будут отключены ориентировочно в следующий понедельник, 10 июня.

Напомним, в начале текущей недели, 3 июня, наш регион перешел на цифровое телевещание общедоступных федеральных каналов. 110 аналоговых телепередатчиков перешли в режим трансляции заставки о способах подключения телевизионной приставки к устаревшим моделям телевизоров и перенастройке современных телевизоров для приема цифрового телесигнала, Пока что омичи могут смотреть в аналоговом формате программы «12 канала», каналов «Продвижение», «Дисней», «Матч-страна», РЕН-ТВ, СТС и ТНТ.

Сегодня в Омской области работает «горячая линия». По телефону 79-07-38 с 8.00 до 22.00 жители Прииртышья могут узнать, где купить и как подключить телевизионную приставку, кто может получить материальную помощь для покупки приставки.

ИСТОЧНИК KP.RU