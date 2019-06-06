На водителя «КамАЗа», сбившего насмерть пенсионера на скутере, завели дело

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-06T13:08:04+03:00

Ему грозит до 5 лет тюрьмы

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Накануне смертельная авария произошла в городке Нефтяников: на пересечении улиц Комбинатская и 1-я Заводская "КАМаз" сбил 68-летнего пенсионера, ехавшего на скутере.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, за рулем большегруза был 65-летний мужчина. Он двигался в направлении улицы Нефтезаводская и не уступил дорогу скутеру «Хонда-Такт», который ехал по главной дороге. Водитель мототранспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался в больнице.

- Следователем назначено проведение видеотехнической и судебно-медицинской экспертиз, допрашиваются свидетели происшествия, - прокомментировали в пресс-службе областного УМВД. - В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

За нарушение правил дорожного движения и смерть человека ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU