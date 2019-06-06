2019-06-06T12:35:53+03:00
Происшествия

Омич убил двух собак, а убирать трупы угрозами заставил 16-летнего брата

На отморозка завели уголовное дело
Ксения УГЛАНОВА
Поделиться:
За хулиганство сельчанина арестовали на 10 суток. За жестокое обращение с животными и угрозу убийством ему грозит несколько лет колонииЗа хулиганство сельчанина арестовали на 10 суток. За жестокое обращение с животными и угрозу убийством ему грозит несколько лет колонииФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Преступление произошло накануне в селе Трубецкое Азовского района. Местные жители сообщили в полицию о том, что 28-летний сельчанин нарушает общественный порядок. На место выехал участковый. Полицейский выяснил, что за три дня до этого дебошир расправился с двумя собаками и угрожал убийством своему 16-летнему брату.

По данным пресс-службы районного ОМВД, во дворе своего дома мужчину убил лопатой и садовыми ножницами двух собак. После этого он заставил младшего брата убрать трупы. Тот отказался, но родственник пригрозил убийством.

Как сообщили в полиции, за хулиганство сельчанина арестовали на 10 суток, а за жестокое обращение с животными и угрозу убийством на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24