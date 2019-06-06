Омич убил двух собак, а убирать трупы угрозами заставил 16-летнего брата

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-06T12:35:53+03:00

За хулиганство сельчанина арестовали на 10 суток. За жестокое обращение с животными и угрозу убийством ему грозит несколько лет колонии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Преступление произошло накануне в селе Трубецкое Азовского района. Местные жители сообщили в полицию о том, что 28-летний сельчанин нарушает общественный порядок. На место выехал участковый. Полицейский выяснил, что за три дня до этого дебошир расправился с двумя собаками и угрожал убийством своему 16-летнему брату.

По данным пресс-службы районного ОМВД, во дворе своего дома мужчину убил лопатой и садовыми ножницами двух собак. После этого он заставил младшего брата убрать трупы. Тот отказался, но родственник пригрозил убийством.

Как сообщили в полиции, за хулиганство сельчанина арестовали на 10 суток, а за жестокое обращение с животными и угрозу убийством на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU