Омич отправил наркотики в плюшевом медведе и угодил в тюрьму

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-06T11:57:07+03:00

На допросе он заявил, что купил "дурь" лично для себя Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Изменить размер текста: A A

В Омске суд вынес приговор 37-летнему жителю Омской области. Его признали виновным в незаконном хранении наркотиков и психотропных веществ.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что мужчина купил партию наркотиков в городе Орел. Часть он отправил в наш город посылкой через транспортную компанию, спрятав запрещенный груз внутрь плюшевого медведя. Другую часть перевез в своей одежде.

- В ходе проведения УФСБ России по Омской области оперативно-розыскных мероприятий в поступившей посылке была обнаружена плюшевая игрушка, внутри которой находились более 100 граммов психотропного вещества и свыше 0,5 килограмма наркотического средства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Когда посылку доставили по адресу и вручили в руки мужчине, его сразу же задержали. Дома у него при обыска также нашли наркотики и психотропные вещества. На допросе он заявил, что купил "дурь" лично для себя. Суд признал его виновным в незаконном хранении наркотических и психотропных средств без цели сбыта. Омича приговорили к 7 годам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU