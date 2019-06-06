Омские пляжи начали работу

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-06T10:29:51+03:00

Все пять точек в черте города будут работать до 31 августа ежедневно с 9.00 до 21.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Там можно загорать, но купаться нельзя

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В мэрии сообщили, что муниципальные пляжи начали работу. Все пять точек в черте города будут работать до 31 августа ежедневно с 9.00 до 21.00. В горадминистрации подчеркнули, что отдыхать разрешается только у воды, а вот в Иртыше купаться нельзя "из-за несоответствия состояния речной воды санитарно-эпидемиологическим нормам". При этом, как отметили в пресс-службе, территории отвечают всем необходимым требованиям - их приняла межведомственная комиссия. На пляжи завезли свежий песок и необходимый инвентарь, установили раздевалки, отремонтировали и подключили питьевые фонтанчики, оборудовали спасательные посты.

На каждом из пляжей в черте города ежедневно дежурят по три спасателя.

Напомним, в Омске есть только пять официальных пляжей:

- «Центральный-1» - у стадиона «Динамо»;

- «Центральный-2» - возле Ленинградского моста;

- «Советский» - у одноименного парка;

- «Первомайский» - справа от здания ГИМС на Кемеровской;

- «Кировский» - рядом с железнодорожным мостом, в районе ул. Граничная.

ИСТОЧНИК KP.RU