Омские пляжи начали работу
В мэрии сообщили, что муниципальные пляжи начали работу. Все пять точек в черте города будут работать до 31 августа ежедневно с 9.00 до 21.00. В горадминистрации подчеркнули, что отдыхать разрешается только у воды, а вот в Иртыше купаться нельзя "из-за несоответствия состояния речной воды санитарно-эпидемиологическим нормам". При этом, как отметили в пресс-службе, территории отвечают всем необходимым требованиям - их приняла межведомственная комиссия. На пляжи завезли свежий песок и необходимый инвентарь, установили раздевалки, отремонтировали и подключили питьевые фонтанчики, оборудовали спасательные посты.
На каждом из пляжей в черте города ежедневно дежурят по три спасателя.
Напомним, в Омске есть только пять официальных пляжей:
- «Центральный-1» - у стадиона «Динамо»;
- «Центральный-2» - возле Ленинградского моста;
- «Советский» - у одноименного парка;
- «Первомайский» - справа от здания ГИМС на Кемеровской;
- «Кировский» - рядом с железнодорожным мостом, в районе ул. Граничная.
ИСТОЧНИК KP.RU