2019-06-06T09:21:00+03:00
Общество

Омичка отсудила 75 тысяч за шкаф-купе, который довел ее до нервного срыва

Почти половина этой суммы - компенсация за нравственные страдания
Анна МИКУЛА
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Истица отсудила у мебельщиков 75 тысяч.Истица отсудила у мебельщиков 75 тысяч.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мебельная эпопея Натальи Ушкан началась 25 августа, когда она заключила договор на изготовление, поставку и установку шкафа-купе в компании «Евромебель 888». Стоимость всех услуг – 81,5 тысяч рублей. Заказчица внесла 40 тысяч в качестве предоплаты.

По условиям мебель должны были установить в срок 14 дней. Но рабочие опоздали на два дня. Когда шкаф все-таки поставили, проблемы не закончились. Через день вздулись раздвижные двери. Поскольку на мебель была гарантия на год, женщина потребовала исправить дефект. Рабочие приехали к ней домой, сняли двери со шкафа и исчезли. До сегодняшнего дня недочет не устранили, мебельщики перестали выходить на связь. Заказчица потребовала вернуть ей предоплату, демонтировать шкаф и компенсировать моральный вред.

– В установленный срок ответчик на претензию не ответил, – сообщает пресс-служба Ленинского суда. – Его действиями истцу причинены нравственные страдания, которые заключаются в нервном срыве, стрессе и невозможности ходить на работу, поскольку вынуждена обращаться в суд и писать претензии. Причиненные моральный вред истец оценивает в сумме 20000 рублей. Просила взыскать с ответчика 52700 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей, штраф за отказ от добровольного удовлетворения исковых требований.

Требования истицы решением суда удовлетворили частично. Нерадивый предприниматель выплатит ей 75 тысяч рублей – предоплату в 40 тысяч, компенсацию морального вреда – 10 тысяч, штраф – 25 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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