2019-06-06T08:12:31+03:00
Общество

В Омске в очередной раз подорожал бензин

Омичи жалуются на повышение цен в соцсетях
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске в очередной раз подорожал бензинВ Омске в очередной раз подорожал бензинФото: Олег ЗОЛОТО
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В социальных сетях омичи жалуются на очередное повышение цен на бензин. Топливо подорожало в Омске уже третий раз за последнюю неделю. Также автомобилисты отметили скачки цен на бензин в мае.

О подорожание уже объявили в компании «Топлайн», там бензин в стоимости вырастит в среднем на 25 копеек. На прошлой неделе бензин также подорожал в общей сложности на 40 копеек. Объявили об увеличении цен на топливо и на сети заправок «Газпромнефть».

Напомним, что цены на топливо у нас в регионе не менялись с начала 2019 года. Именно поэтому сейчас повышение цен несколько раз за короткий промежуток времени вызывает у омичей недовольство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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