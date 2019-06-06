2019-06-06T07:21:55+03:00
Общество

В Омске землю для многодетных семей отдали посторонним

При этом в месяц за аренду наделов по тысяче квадратных метров «льготники» платили всего по 300 рублей
Анна МИКУЛА
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Нарушения выявили после по материалам УФСБ.Нарушения выявили после по материалам УФСБ.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Нарушения при распределении земельных участков под строительство домов для многодетных семей обнаружили сотрудники УФСБ и прокуратуры.

Выяснилось, что вместо льготников 15 наделов по тысяче квадратных метров каждый отдали людям, не имеющим права на такую меру соцподдержки. При этом землю в Ленинском и Кировском округах отдали в аренду за чисто символическую плату в 300 рублей в месяц. А в это время в очереди на землю стоят 5 тысяч многодетных семей.

– На основании материалов проверок СУ СК РФ по Омской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по которым проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств незаконной деятельности, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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