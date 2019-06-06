Ансамбль песни и пляски Сибирского округа стал лучшим на Всероссийском конкурсе Росгвардии

СЕГОДНЯ 06:56 2019-06-06T06:56:57+03:00

В конкурсе «Мелодия на страже» приняли участие более 300 артистов в погонах из разных регионов России

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В Росгвардии подведены итоги первого Всероссийского конкурса военных ансамблей «Мелодия на страже». В нем приняли участие более 300 артистов в погонах из разных регионов России. Столь масштабное событие стало возможным благодаря содействию Министерства культуры Свердловской области и руководства Уральского государственного театра эстрады, на сцене которого состоялись конкурсные программы Фестиваля и гала-концерт.

В составе жюри фестиваля вошли руководитель Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского генерал-майор Виктор Елисеев, Заслуженная артистка РФ, солистка Академического ансамбля песни и пляски ВНГ РФ Наталья Елисеева, Народный артист РФ, солист Уральского центра народного искусства Иван Пермяков, Заслуженный артист РФ Валерий Топорков, Заслуженный работник культуры РФ вокалистка Любовь Родюкова, скульптор, член Союза художников России, член Совета по культуре при Росгвардии Александр Георгян, Заслуженный артист РФ Александр Блинов, художественные руководители творческих коллективов Урала Денис Кудряшов и Николай Зайцев.

С напутственным словом к военным артистам обратился руководитель Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, Народный артист России генерал-майор Виктор Елисеев. Он поздравил участников с выходом в финал престижного конкурса и пожелал им успешного выступления.

Фото: пресс-служба Управления Росвгардии по Омской области

Участников конкурса оценивали в следующих номинациях: «Лучший оркестр», «Лучший хор», «Лучший балет», «Лучший солист», «Лучшая солистка», «Лучшая концепция концертной программы», «Лучшее произведение о войсках национальной гвардии».

По итогам конкурса первое место присуждено ансамблю Сибирского округа, также сибирские артисты получили диплом лауреата в номинации «Лучший хор». Второе – военным артистам отдельной дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, третье – творческому коллективу Приволжского округа.

Награды победителям конкурса вручил статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин.

Фото: пресс-служба Управления Росвгардии по Омской области

– Впервые в масштабе Росгвардии состоялся Фестиваль войсковых ансамблей. В этом масштабном мероприятии приняли участие творческие коллективы восьми округов и дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Более трехсот военных артистов боролись за звание лучших в вокальном мастерстве, оркестровых номерах и хореографии. На сцене исполнялись народные и джазовые номера. Благодаря гостеприимной уральской земле, праздник получился ярким и неповторимым. Фестиваль подчеркнул неразрывную связь войск и культуры. Войсковые ансамбли пользуются неизменным успехом у публики и всегда с аншлагом выступают на ведущих концертных площадках в своих округах. Отмечаю прекрасное выступление военнослужащих Центрального, Сибирского округов, высокий профессионализм артистов Уральского округа войск национальной гвардии РФ, – сказал генерал-полковник Сергей Захаркин.

В ходе конкурса ансамбли песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, принимающие участие в ведомственном фестивале, дали целую серию шефских концертов во всех крупных городах Урала. Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей Росгвардии «Мелодия на страже» завершился гала-концертом.

Благотворительные выступления финалистов Всероссийского конкурса ансамблей Росгвардии «Мелодия на страже» пройдут по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU