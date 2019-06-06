СМИ: Сушинский может покинуть "Авангард"

СЕГОДНЯ 06:23 2019-06-06T06:23:29+03:00

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Президент омского хоккейного клуба Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть "Авангард". Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщил сайт РИА Новости. Журналисты указали, что соглашения с ХК у Сушинского и Хацея истекли, работу они уже не продолжат.

При этом в беседе с представителем интернет-издания, президент "Авангарда" эту информацию опроверг:

- Мой контракт и контракт Евгения Хацея были автоматически продлены на сезон-2019/20 в результате выполнения условий по результату в прошедшем сезоне. Новые соглашения уже подписаны.

Напомним, в прошлом сезоне 2018/19 омские ястребы вышли в финал Кубка Гагарина и взяли серебро, уступив со счетом 0:4 команде ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU