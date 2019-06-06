В Омске дотла сгорел двухэтажный коттедж

СЕГОДНЯ 04:24 2019-06-06T04:24:24+03:00

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Большой двухэтажный дом загорелся накануне вечером на улице Байкальская. Сообщение о возгорании поступило около шести часов вечера. Дым увидели соседи, которые и вызвали пожарных. Как выяснилось позже, хозяев дома не было.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Огонь распространился очень быстро, к приезду спасателей уже существовала угроза перехода пламени на соседние дома. К месту происшествия выехали 7 пожарных машин и 32 спасателя. Полностью справиться с огнем им удалось справится только к десяти часам вечера, пожар тушили около 4 часов. Судя по фотографиям, огромный коттедж сгорел практически дотла.

ИСТОЧНИК KP.RU