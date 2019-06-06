2019-06-06T04:22:27+03:00
Общество

В Омске нашли девушку, пропавшую после прогулки с собакой

Напомним, близкие Олеси Липиной забили тревогу, когда ее питомец вернулся домой один
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/la_omskФото: vk.com/la_omsk
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23-летнюю омичку Олесю Липину искали несколько дней. Напомним, близкие девушки забили тревогу, когда ее питомец вернулся домой без хозяйки. Где она может находиться, они не знали. По счастью, эта история закончилась благополучно.

– Олеся Липина найдена, жива! Группа, состоящая из людей, которые первый раз в жизни приехали на поиск, отработала задачу качественно и нашла Олесю. Чтобы участвовать в поисках, не обязательно обладать специальными знаниями, сообщают волонтеры группы «Лиза Алерт». – Гораздо важнее просто приехать на поиск и ответственно выполнять задачи. Спасибо всем, кто принимал участие и в первую и во вторую ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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