2019-06-05T16:23:53+03:00
Звезды

В Омске пройдет автоквест, посвященный Пушкину

Он состоится 9 июня
Ксения УГЛАНОВА
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6 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь этой знаменательной даты в пяти российских городах – Омске, Рязани, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе – состоится литературный автоквест под названием «АВТОрПушкин». Участников необычного мероприятия ждут локации по творчеству великого поэта.

Чтобы стать участником автоквеста необходимо сформировать свой экипаж и зарегистрироваться во встрече литературного автоквеста в социальной сети «ВКонтакте» в обсуждениях. Для успешного прохождения заданий автоквеста требуется: команда из 2-5 человек (возраст 18+); автомобиль, смартфон с фотокамерой и возможностью определения геолокации, приложение для считывания QR-кодов, мобильный интернет, блокнот и ручка.

Участие бесплатное. Внимание, количество команд ограничено!

ИСТОЧНИК KP.RU

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