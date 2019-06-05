В Омске в аварии с автобусом пострадали три пассажира

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-05T14:11:57+03:00

В Омске в аварии с автобусом пострадали три пассажир Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В Омске сегодня днем случилась авария на перекрестке улиц Шебалдина и Красных Зорь. Там пассажирский автобус марки «ПАЗ» столкнулся с легковушкой «Субару». Автобус в момент аварии ехал по маршруту № 47 (поселок Большие Поля – Гашека). Судя по фотографиям с места происшествия удар был очень сильным – у легковушки сильно разбит перед, а автобус вылетел на обочину.

- В результате ДТП три пассажира автобуса: 31-летняя женщина, 18-летний парень и 8-летний мальчик обратились за медицинской помощью. Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

У легковушки разбита передняя частьФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Известно, что в момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и проводят проверку. Пока точно неизвестно, что стало причиной аварии, скорее всего, кто-то из водителей не уступил другому дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU