2019-06-05T14:11:34+03:00
Общество

Омские спасатели очистили 32 км берегов вдоль рек

В общей сложности мусор убрали возле 15 водоемов
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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В преддверии летнего сезона сотрудники регионального МЧС провели акцию «Чистый берег». Они в общей сложности привели в порядок 15 водоемов.

– За это время в ней приняли участие инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники противопожарной службы, РОССОЮЗСПАССа, Аварийно-спасательной службы Омской области, муниципалитет, население региона, а также молодежные центры и общественные организации региона, волонтеры и учащиеся образовательных учреждений, – сообщает пресс-служба областного МЧС. – На призыв помочь природе и очистить от мусора берега рек и водоемов отозвались более 600 человек. Общими усилиями они «привели в порядок» 32 километра береговой линии.

За неделю, которую продолжалась уборка, с побережий вывезли более 60 кубометров мусора, накопившегося за зиму на берегах водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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