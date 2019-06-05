Во время грозы омичи увидели в небе смерч

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-05T14:05:14+03:00

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В социальных сетях горожане поделились снимками необычного погодного явления, которое вовсе не характерно для Омска. Сразу в нескольких частях города омичи заметили смерч.

- Небольшое торнадо, над рекой прошелся, но до земли не дотянул, - написал омич и сопроводил пост фотографией.

Он появился в разных частях городаФото: vk.com

В комментариях некоторые омичи отметили, что тоже видели смерч, другие же расстроились, что тучи прошли мимо их района. Сегодня в обед в некоторых частях Омска прошел сильный ливень, а жители городка Нефтяников сообщили, что у них шел град. По всей видимости, огромные дождевые облака и образовали в небе над городом что-то подобное смерчу. Однако настоящим смерчем это не назовешь.

ИСТОЧНИК KP.RU