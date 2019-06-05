Во время грозы омичи увидели в небе смерч
В социальных сетях горожане поделились снимками необычного погодного явления, которое вовсе не характерно для Омска. Сразу в нескольких частях города омичи заметили смерч.
- Небольшое торнадо, над рекой прошелся, но до земли не дотянул, - написал омич и сопроводил пост фотографией.
Он появился в разных частях городаФото: vk.com
В комментариях некоторые омичи отметили, что тоже видели смерч, другие же расстроились, что тучи прошли мимо их района. Сегодня в обед в некоторых частях Омска прошел сильный ливень, а жители городка Нефтяников сообщили, что у них шел град. По всей видимости, огромные дождевые облака и образовали в небе над городом что-то подобное смерчу. Однако настоящим смерчем это не назовешь.
ИСТОЧНИК KP.RU