В Омской области работает «горячая линия» по переходу на цифровое вещание

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-05T13:39:13+03:00

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С 3 июня Омская область перешла на цифровое телевещание. Это значит, что телевизоры, выпущенные до 2013 года, теперь не смогут транслировать привычные омичам телеканалы. Чтобы продолжать смотреть телевизор, как и прежде, омичам со старыми телевизорами нужно приобрести специальную приставку. Все вопросы по подключению приставок можно задать по телефону: 79-07-38. Обращения волонтеры принимают с 8.00 до 22.00.

- Волонтеры ежедневно выезжают по заявкам, поступившим на региональную «горячую линию», на подключение телеприставок к телевизорам. Чаще всего за помощью обращаются одинокие пожилые люди, - рассказал координатор группы волонтерского сопровождения проекта по переходу на цифровое телевещание Павел Шильников. – Волонтеры подключают приставки совершенно бесплатно. О своем визите они предупреждают накануне.

Как оказалось, на горячую линию поступают не только заявки и вопросы о подключении, но и слова благодарности от омичей, которым помогли волонтеры. Еще раз напомним, что приставку можно приобрести в любом магазине техники, а подключат ее волонтеры бесплатно. Люди, которые просят за установку приставки деньги, – мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU