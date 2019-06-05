Дожди в Омске задержатся почти до конца июня

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-05T12:55:38+03:00

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Сегодняшний ливень, обрушившийся на Омск и область застал омичей врасплох. Многие улицы города оказались залиты водой – на многих из забились ливневки, где-то они и вовсе отсутствуют. Однако в ближайшие дни по прогнозам синоптиков не стоит ждать изменений в погоде. По данным интернет-источников, дожди в Омске будут лить еще две недели, почти до конца июня. И если долгосрочный прогноз еще может поменяться, то в ближайшие дни вероятность дождей очень высока.

По сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 6 июня, ожидается +15...+20 градусов и сильный дождь с грозой. 7 июня в Омске также ожидается дождь с грозой и похолодание до +14..+19 градусов. Осадки выпадут и в выходные – в субботу будет идти дождь, температура существенно не поменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU