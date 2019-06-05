2019-06-05T12:55:38+03:00
Общество

Дожди в Омске задержатся почти до конца июня

Летней жары в ближайшее время не ожидается
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Дожди в Омске задержатся почти до конца июняДожди в Омске задержатся почти до конца июняФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодняшний ливень, обрушившийся на Омск и область застал омичей врасплох. Многие улицы города оказались залиты водой – на многих из забились ливневки, где-то они и вовсе отсутствуют. Однако в ближайшие дни по прогнозам синоптиков не стоит ждать изменений в погоде. По данным интернет-источников, дожди в Омске будут лить еще две недели, почти до конца июня. И если долгосрочный прогноз еще может поменяться, то в ближайшие дни вероятность дождей очень высока.

По сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 6 июня, ожидается +15...+20 градусов и сильный дождь с грозой. 7 июня в Омске также ожидается дождь с грозой и похолодание до +14..+19 градусов. Осадки выпадут и в выходные – в субботу будет идти дождь, температура существенно не поменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске в аварии с автобусом пострадали три пассажира
Омские спасатели очистили 32 км берегов вдоль рек
Во время грозы омичи увидели в небе смерч
Под Омском банда подростков попалась на кражах их авто
В Омской области работает «горячая линия» по переходу на цифровое вещание
В Омске старое дерево упало на машину
Омская область оказалась почти на дне экологического рейтинга
В Омске китайцу, похитившему знакомого, дали 8 лет тюрьмы
Оксана Фадина заявила, что поддержит омичей в вопросе о строительстве Ильинского храма
На трассе под Омском фура улетела в кювет
В Омске на видео попал «человек-паук», проехавшийся по центру высунувшись из окна
В Омском парке появилась карусель за 2,6 миллиона
В Омске поймали серийных воров, обокравших 9 дач
Омичка заживо сожгла 83-летнего дедушку, мешавшего ей пьянствовать
Пьяный омич без прав устроил аварию с 4 машинами
Омичи жалуются на провалившуюся дорогу в Амуре
На территорию Омской области пытались незаконно провести 20 тонн огурцов
Омичку, пытавшуюся убить свою новорожденную дочку, лишили родительских прав
Актер Сергей Рудзевич: «У актеров семьи – не как у всех нормальных людей»
Омич через суд добивался выплату накопительной части пенсии
Маме 6-летнего малыша, сломавшего руки в развлекательном комплексе, заплатят 60 тысяч
В Омске иномарка от столкновения снесла столб
Омич сначала вызвал полицейских, чтобы его спасли, потом передумал и напал на них с ножом
Омичей научат играть на укулеле, а на улице Валиханова поставят фигуры из стекла и металла
В Омске пропала девушка, ушедшая гулять с собакой
Омский блогер побывал на съемках финала шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
Долги в наследство
Омичи смогут до 30 сентября подать заявки на получение матпомощи на приобретение приставок для цифрового ТВ