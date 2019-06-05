Омская область оказалась почти на дне экологического рейтинга

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-05T14:18:21+03:00

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Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг экологического состояния российских регионов.

Самыми чистыми признали Тамбовскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Далее следуют Белгородская область, Москва и Курская область. Хуже всего с экологией дела обстоят в Свердловской, Челябинской, Иркутской, Нижегородской и Оренбургской областях, Красноярском крае и Московской области.

– Мусорная реформа в нашей стране продолжает буксовать, – говорится в пояснении к рейтингу. – Наряду с этим, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, которые установлены при реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас ситуация усложняется и предстоящей жаркой погодой, которая также чревата возгораниями свалок и переполненных полигонов, куда продолжают «валить» мусор без должной пересыпки.

Омская область оказалась почти в самом низу экологического рейтинга - на 75 месте. Далее – только регионы, попавшие в десятку худших. Полностью со списком можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU