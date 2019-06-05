В Омске китайцу, похитившему знакомого, дали 8 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-05T12:20:41+03:00

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Жители Китая приехали в Омск на заработки. Однако один из них решил подзаработать на своем знакомом. Сначала он, угрожая ножом и баллончиком со слезоточивым газом, отнял у своего знакомого телефон за 75 тысяч, а затем снял с его банковской карты 65 тысяч. Но и этого оказалось мало – он решил вымогать 10 миллионов рублей у матери жертвы и похитил его.

- Угрожая применением насилия и используя нож, он связал руки потерпевшего, а также надел на его голову медицинскую маску, тем самым ограничив его подвижность и лишив возможности сбежать. Мужчина привязывал к дереву похищенного человека, оставлял его в лесополосе, в последующем перемещал его по территории города Омску против его воли, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Однако мать гостя из КНР пошла в полицию и горе-похитителя поймали. Тогда женщина на камеру долго благодарила полицейских, которые спасли ее сына. А вот похитителю дали внушительный срок – 8 лет колонии строгого режима. Его судили по трем статьям: «Разбой», «Вымогательство» и «Похищение человека».

Разбой на иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU