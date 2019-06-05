В Омске на видео попал «человек-паук», проехавшийся по центру высунувшись из окна

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-05T10:52:09+03:00

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Омичи в социальных сетях поделились необычным видео. Они засняли, как мужчина в костюме человека-паука проехался по центру города, высунувшись из окна. Все произошло на улице Ленина накануне вечером. Неизвестный мужчина громко кричал и всячески привлекал к себе внимание. Автомобилисту, который снимал все на видео «человек-паук» подарил воздушный шарик.

В комментариях многие омичи оценили поступок мужчины и его призыв веселиться. Его поступок действительно впечатляет - внимание всех гулящих по Ленина было обращено только к нему. Однако какую цель преследовал мужчина, пока неизвестно. Многие горожане предположили, что теперь за такую опасную езду по дорогам города он, вероятно, получит штраф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/712958" frameborder="0"></iframe> Человек-паук на улице Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU