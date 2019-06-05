2019-06-05T10:29:18+03:00
Общество

В Омском парке появилась карусель за 2,6 миллиона

Она рассчитана на детей от 3 лет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омском парке появилась карусель за 2,6 миллионаВ Омском парке появилась карусель за 2,6 миллионаФото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

В парке имени 30-летия ВЛКСМ появился новый аттракцион. Карусель под названием «Светофор» парк приобрел за 2,6 миллиона рублей. Аттракцион установили недалеко от колеса обозрения. Он предназначен для детей от 3 лет и взрослых. В карусели 18 посадочных мест.

Как рассказали в городской мэрии, аттракцион представляет собой вращающуюся платформу с детскими машинками и мотоциклами, в центре карусели стоит светофор. Аттракцион уже установили, поэтому маленькие омичи смогут прокатиться на нем уже в ближайшее время.

Напомним, в этом году в парке уже установили аттракцион «Большая гусеница», он предназначен для детей более старшего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске в аварии с автобусом пострадали три пассажира
Омские спасатели очистили 32 км берегов вдоль рек
Во время грозы омичи увидели в небе смерч
Под Омском банда подростков попалась на кражах их авто
В Омской области работает «горячая линия» по переходу на цифровое вещание
В Омске старое дерево упало на машину
Дожди в Омске задержатся почти до конца июня
Омская область оказалась почти на дне экологического рейтинга
В Омске китайцу, похитившему знакомого, дали 8 лет тюрьмы
Оксана Фадина заявила, что поддержит омичей в вопросе о строительстве Ильинского храма
На трассе под Омском фура улетела в кювет
В Омске на видео попал «человек-паук», проехавшийся по центру высунувшись из окна
В Омске поймали серийных воров, обокравших 9 дач
Омичка заживо сожгла 83-летнего дедушку, мешавшего ей пьянствовать
Пьяный омич без прав устроил аварию с 4 машинами
Омичи жалуются на провалившуюся дорогу в Амуре
На территорию Омской области пытались незаконно провести 20 тонн огурцов
Омичку, пытавшуюся убить свою новорожденную дочку, лишили родительских прав
Актер Сергей Рудзевич: «У актеров семьи – не как у всех нормальных людей»
Омич через суд добивался выплату накопительной части пенсии
Маме 6-летнего малыша, сломавшего руки в развлекательном комплексе, заплатят 60 тысяч
В Омске иномарка от столкновения снесла столб
Омич сначала вызвал полицейских, чтобы его спасли, потом передумал и напал на них с ножом
Омичей научат играть на укулеле, а на улице Валиханова поставят фигуры из стекла и металла
В Омске пропала девушка, ушедшая гулять с собакой
Омский блогер побывал на съемках финала шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
Долги в наследство
Омичи смогут до 30 сентября подать заявки на получение матпомощи на приобретение приставок для цифрового ТВ