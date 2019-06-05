В Омском парке появилась карусель за 2,6 миллиона

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-05T10:29:18+03:00

Она рассчитана на детей от 3 лет

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В парке имени 30-летия ВЛКСМ появился новый аттракцион. Карусель под названием «Светофор» парк приобрел за 2,6 миллиона рублей. Аттракцион установили недалеко от колеса обозрения. Он предназначен для детей от 3 лет и взрослых. В карусели 18 посадочных мест.

Как рассказали в городской мэрии, аттракцион представляет собой вращающуюся платформу с детскими машинками и мотоциклами, в центре карусели стоит светофор. Аттракцион уже установили, поэтому маленькие омичи смогут прокатиться на нем уже в ближайшее время.

Напомним, в этом году в парке уже установили аттракцион «Большая гусеница», он предназначен для детей более старшего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU