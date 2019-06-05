2019-06-05T09:59:51+03:00
Общество

В Омске поймали серийных воров, обокравших 9 дач

Они взламывали окна и двери
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали серийных воров, обокравших 9 дачВ Омске поймали серийных воров, обокравших 9 дачФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сразу несколько владельцев дач в Центральном округе Омска пришли с заявлениями в полицию. У них у всех оказались взломаны окна и двери в дачных домиках, а некоторые вещи отсутствовали. Так, у кого-то украли ноутбук, а кто-то лишился бензопилы, преступники похищали также столовые приборы и разные инструменты. Эксперты осмотрели дачные участки изъяли там следы обуви, осмотрели места взлома. Также полицейские направились в ближайшие ломбарды.

- Сотрудники уголовного розыска в одном из ломбардов обнаружили похищенное и установили личности подозреваемых. 26-летнего омича и его сообщника задержали по месту жительства на ул. Шебалдина. Оба они подтвердили причастность к преступлениям, - рассказали в полиции.

Они взламывали окна и двери Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Они взламывали окна и двериФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Оказалось, что задержанные омичи уже были судимы. Сейчас на них вновь завели уголовное дело, по которому им грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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