2019-06-05T09:56:47+03:00
Происшествия

Омичка заживо сожгла 83-летнего дедушку, мешавшего ей пьянствовать

Сильно обгоревший пенсионер сутки умирал без помощи
Анна МИКУЛА
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Как выяснилось, садистка уже была судима за жестокое обращение с животными. Фото: СУ СК России по Омской областиКак выяснилось, садистка уже была судима за жестокое обращение с животными. Фото: СУ СК России по Омской области
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Чудовищная история произошла в селе Изюмовка Омской области. 33-летняя местная жительница ухаживала за пожилым отцом своего бывшего сожителя. Подопечный попросил ее каждый месяц откладывать с его пенсии по 5 тысяч рублей. Вместо этого женщина деньги пропивала. Когда 83-летний дедушка начал задавать вопросы, она решила расправиться с ним.

– Ночью 10 ноября прошлого года она через окно пробралась к нему в дом и облила спящего пенсионера бензином, после чего подожгла спичками, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Через день подозреваемая со своим новым сожителем пришла в дом к потерпевшему, чтобы проверить, жив он или нет, но, увидев, что пенсионер еще жив, сжалилась и вызвала скорую помощь. Пострадавший, у которого было обожжено около 90 процентов тела, скончался через три дня в больнице.

Как выяснилось, садистка уже была судима за жестокое обращение с животными, теперь ей грозит срок за убийство человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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