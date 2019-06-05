2019-06-05T09:34:15+03:00
Общество

Пьяный омич без прав устроил аварию с 4 машинами

В ДТП пострадали маленькие дети
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич без прав устроил аварию с 4 машинамиПьяный омич без прав устроил аварию с 4 машинамиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась на Левом берегу накануне вечером. 28-летний водитель без прав ехал по улице Волгоградская в направлении улицы Лукашевича. В районе дома №4 он на своей машине марки «Ниссан» врезался в стоящую на краю дороги «Шкоду». От удара «Шкоду» отбросило на стоящий «Хендай», который в свою очередь врезался в припаркованную машину «Киа».

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, в машине «Хендай» находились двое детей – 6 и 10 лет. Они сильно ударились, поэтому им понадобилась помощь медиков. Медицинская помощь понадобилась и 18-летнему пассажиру машины «Шкода».

Оказалось, что виновник аварии помимо того, что был лишен прав, еще и был пьян. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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