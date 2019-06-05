2019-06-05T09:33:33+03:00
Общество

Омичи жалуются на провалившуюся дорогу в Амуре

Яму заметили на улице Сыропятской
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Жители Амурского поселка жалуются в социальных сетях на провал в асфальте, который появился прямо посреди дороги на улице Сыропятской.

Яму на проезжей части уже огородили. Правда, сделали это нетривиальным способом. Кроме дорожного знака по периметру провала разместили куски бетона и оторванный бампер от машины.

Комментаторы в соцсетях традиционно шутят, что это не яма, а вход в несуществующую омскую подземку.

Когда будет отремонтирован этот участок дороги, пока неизвестно.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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