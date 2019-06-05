Омичи жалуются на провалившуюся дорогу в Амуре
Яму заметили на улице Сыропятской
Фото: vk.com/chp55
Изменить размер текста:
Жители Амурского поселка жалуются в социальных сетях на провал в асфальте, который появился прямо посреди дороги на улице Сыропятской.
Яму на проезжей части уже огородили. Правда, сделали это нетривиальным способом. Кроме дорожного знака по периметру провала разместили куски бетона и оторванный бампер от машины.
Комментаторы в соцсетях традиционно шутят, что это не яма, а вход в несуществующую омскую подземку.
Когда будет отремонтирован этот участок дороги, пока неизвестно.
Фото: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU