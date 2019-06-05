2019-06-05T09:07:08+03:00
Общество

Омич через суд добивался выплату накопительной части пенсии

Впрочем, всю сумму единовременно получить он, вероятно, не сможет
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Омич добивается пенсионных выплат от частного фонда.Омич добивается пенсионных выплат от частного фонда.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2018 году омич вышел на пенсию по старости. Кроме того, ему полагаются выплаты из той части накоплений, которая была размещена в негосударственном частном фонде. Пенсионер потребовал отдать ему всю сумму сразу.

– Иск мотивирован тем, что Е. в 2006 году перевел накопительную часть пенсии в АО «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗОФОНД пенсионные накопления», – рассказали в Центральном суде, где рассматривают этот иск. – Истец полагает, что имеет право на единовременную выплату всех пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете в специальной части индивидуального лицевого счета. Просит обязать ответчика произвести единовременную выплату всех пенсионных накоплений. АО «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗОФОНД пенсионные накопления» истцу назначена с 08.08.2018 выплата накопительной пенсии ежемесячно в размере 1 344,31 рубля, в выплате единовременно накопительной части пенсии отказано.

Пока суд собирает все доказательства сторон, чтобы принять решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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