2019-06-05T09:15:01+03:00
Общество

Омичку, пытавшуюся убить свою новорожденную дочку, лишили родительских прав

Она оставила ребенка умирать в туалете
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: СУ СК РФ по Омской областиФото: СУ СК РФ по Омской области
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Молодая девушка забеременела от своего молодого человека, но потом рассталась с ним. Так как срок беременности был уже большой, девушка втайне родила в заброшенном туалете и оставила там ребенка. Однако крики новорожденной малышки услышала ее бабушка и спасла внучке жизнь, вызвав скорую. Ребенка отправили в дом малютки, а на горе-мать следователи завели уголовное дело.

- За покушение на убийство новорожденного ребенка 20-летняя мать ребенка ранее была осуждена по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас же мать еще и лишили родительских прав, теперь ее дочь оставят в детском дома пока ее кто-то не удочерит. Вполне возможно, что за малышкой будет присматривать ее бабушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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