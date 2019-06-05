Маме 6-летнего малыша, сломавшего руки в развлекательном комплексе, заплатят 60 тысяч

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-05T08:47:07+03:00

Ответчик, не компенсировавший ущерб добровольно, заплатит еще 10 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за того, что ответчик отказался компенсировать ущерб добровольно, ему придется заплатить еще больше

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Неприятный инцидент произошел в одном из развлекательных центров. Два ребенка начали хулиганить, в результате один из них сломал обе руки. Куда при этом смотрели аниматоры, не понятно.

За вред здоровью, который малыш получил из-за невнимательности сотрудников детского комплекса, руководство обязали компенсировать ущерб. По решению суда, маме пострадавшего ребенка должны были выплатить 50 тысяч рублей. Но в добровольном порядке этого никто не сделал.

– Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда, согласившись с позицией прокуратуры, отменила решение нижестоящего суда в части и постановила дополнительно взыскать с индивидуального предпринимателя штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение законодательства о защите прав потребителей, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU