Омич сначала вызвал полицейских, чтобы его спасли, потом передумал и напал на них с ножом

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-05T07:59:28+03:00

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Инцидент произошел в Исилькуле 22 декабря. Все началось с традиционного в таких случаях застолья. Собутыльники что-то не поделили. Один из них, 28-летний местный житель, вызвал полицию и попросил его защитить от нападения второго участника праздника жизни. Когда стражи порядка прибыли на место, мужчины передумали.

Нападавший вел себя действительно агрессивно и пытался не пустить стражей порядка в дом. Вызвавший их «пострадавший» встал на сторону приятеля. Он схватил нож и зачем-то стал угрожать полицейским убийством.

– После этого одному из сотрудников полиции, находившемуся в метре от злоумышленника, удалось выбить нож и обезвредить мужчину, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд, с учетом наличия у фигуранта дела непогашенных судимостей, а также неотбытого им наказания за ранее совершенные деяния, назначил ему окончательное наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU