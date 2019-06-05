Омичей научат играть на укулеле, а на улице Валиханова поставят фигуры из стекла и металла

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-05T04:17:18+03:00

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На улице Чокана Валиханова пройдет фестиваль «В Омске – жить!», устроенный татарским культурным центром «Заман».

– Причудливые архитектурные элементы из стекла, камня и металла станут огранкой удивительных событий: мастер-классов по игре на укулеле, масляной живописи и актерскому мастерству; выставок произведений омских художников и фотографов; торжества физической силы настоящих мужчин и грациозного изящества девушек в танцевальных движениях; невероятно драйвового баттла барабанщиков и выступления омских рок-групп, – рассказывают организаторы.

Гостей на городской фестиваль ждут в субботу, 8 июня, с 14.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU