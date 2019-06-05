2019-06-05T04:17:18+03:00
Общество

Омичей научат играть на укулеле, а на улице Валиханова поставят фигуры из стекла и металла

8 июня пройдет необычный городской фестиваль
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На улице Чокана Валиханова пройдет фестиваль «В Омске – жить!», устроенный татарским культурным центром «Заман».

– Причудливые архитектурные элементы из стекла, камня и металла станут огранкой удивительных событий: мастер-классов по игре на укулеле, масляной живописи и актерскому мастерству; выставок произведений омских художников и фотографов; торжества физической силы настоящих мужчин и грациозного изящества девушек в танцевальных движениях; невероятно драйвового баттла барабанщиков и выступления омских рок-групп, – рассказывают организаторы.

Гостей на городской фестиваль ждут в субботу, 8 июня, с 14.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске пропала девушка, ушедшая гулять с собакой
Омский блогер побывал на съемках финала шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
Долги в наследство
Омичи смогут до 30 сентября подать заявки на получение матпомощи на приобретение приставок для цифрового ТВ
В магазинах Омской области есть запас телеприставок для приема цифрового сигнала
В Омске ищут с октября пропавшую пенсионерку
В Омске на 4 дня перекроют центр города
В больнице под Омском подделывали справки рабочих-вахтовиков
В Омск придут проливные дожди и похолодание
Омич убил знакомого из-за места за столом
Пьяный омич угнал у знакомого машину и разбил ее
Омича, застрелившего медведя, осудили на 3 года
Когда надо лечить зубы
Подросток без прав устроила аварию и перевернула машину под Омском
Улучшать качество жизни
Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за первый квартал этого года
После жалоб омичей на вонь в Нефтяниках в воздухе нашли загрязнения
Больше 5 тысяч омичей подали заявления об отказе заключать договор с регоператором по мусору
В Омске двое бомжей разрушили стену гаража, чтобы украсть дверь
С омичей, которые едут стоя, маршрутчики берут по 30 рублей за проезд
Омский депутат подарил детям конфеты со своим именем на обертке
Омичей испугала загадочная вспышка в Старом Кировске
Омичка оформила карту по поддельному паспорту и украла 5 млн
В Омске мальчик, играя с машинкой, спалил гараж