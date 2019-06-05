2019-06-05T04:07:53+03:00
Общество

В Омске пропала девушка, ушедшая гулять с собакой

Собака вернулась домой без хозяйки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пропала девушка, ушедшая гулять с собакойВ Омске пропала девушка, ушедшая гулять с собакойФото: vk.com
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Накануне поисковый отряд «Лиза Алерт Омск» объявил о поисках пропавшей 23-летней Олеси Липиной. Девушка ушла из дома в городке Нефтяников еще 1 июня и до сих пор не вернулась домой. В группе поискового отряда сообщается, что девушка ушла гулять с собакой, однако пес уже вернулся домой, а девушка пропала.

Приметы Олеси: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза серо-голубые. Она одета в красную длинную ветровку, желтую футболку с рисунком, серые джинсы, розовую шапку, на ногах у нее - фиолетовые кроссовки.

Известно, что девушка нуждается в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, нужно сообщить информацию по телефонам, указанных в листовке или позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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