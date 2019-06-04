2019-06-04T15:12:51+03:00
Общество

Омичи смогут до 30 сентября подать заявки на получение матпомощи на приобретение приставок для цифрового ТВ

Заявки будут принимать до 30 сентября
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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С 3 июля Омская область перешла с аналогового на цифровое ТВ. Большинство современых телевизоров можно перенастроить автоматически. Для старой техники придется покупать специальные приставки. Впрочем, некоторые омичи, по решению губернатора Александра Буркова, смогут получить их бесплатно.

Вот список тех, кому положена льгота:

– неработающие одиноко проживающие граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет, имеющие среднедушевой доход, не превышающий два региональных прожиточных минимума;

– семьи, имеющие пять детей и более в возрасте до 18 лет;

– семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида и (или) инвалида І, ІІ группы;

– одиноко проживающие инвалиды І, ІІ группы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, льготой на общую сумму 3,1 миллиона рублей уже воспользовались 2685 семей.

Подать заявление на оказание материальной помощи для приобретения цифровой приставки для телевизора можно до 30 сентября 2019 года. Получить консультацию по переходу на цифровое телевещание можно на региональной «горячей линии» по номеру 79-07-38. Обращения граждан принимают с 8.00 до 22.00.

Адреса, контакты, режим работы территориальных подразделений министерства труда и социального развития Омской области для обращения за материальной помощью можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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