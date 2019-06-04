2019-06-04T14:14:11+03:00
Общество

В Омске ищут с октября пропавшую пенсионерку

Она ушла из дома в Тюкалинском районе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: СУ СК РФ по Омской областиФото: СУ СК РФ по Омской области
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В Омске и области ищут пропавшую 55-летнюю Климову Ольгу Викторовну. Она жила в селе Бекишево Тюкалинского района и ушла из дома еще 2 октября 2018 года. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- Приметы разыскиваемой: рост 150-155 см; худощавое телосложение; волосы длинные (до плеч), цвет темно-русый; лицо овальное; глаза карие; нос ломанный; губы тонкие; уши прилегающие. Была одета: куртка болоньевая, черного цвета с капюшоном, брюки джинсовые светло-синего цвета, на ногах сапоги черного цвета, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Всех омичей, которые видели пропавшую пенсионерку или что-то знают о ее местонахождении, просят позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или в полицию по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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