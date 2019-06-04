2019-06-04T13:03:41+03:00
Общество

В Омске на 4 дня перекроют центр города

Там организуют футбольный праздник
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на 4 дня перекроют центр городаВ Омске на 4 дня перекроют центр городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце недели в Омске пройдет «Большой фестиваль футбола — 2019», который организует футбольный клуб «Зенит». Мероприятия пройдут в самом центре города, поэтому некоторые улицы будут перекрыты для всех видов транспорта. Также там будет запрещена парковка, сообщили в городской администрации.

С 6 по 9 июня в Омске перекроют:

- с 21:00 6 июня до 18:00 7 июня 2019 года: по правой полосе Соборной площади — на участке от улицы Ивана Алексеева до улицы Интернациональной, включая парковку у Свято-Успенского кафедрального собора.

- с 18:00 7 июня до 10:00 9 июня 2019 года: улица Ленина — на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, Банковский переулок — на участке от улицы Красный Путь до улицы Певцова, улица Ивана Алексеева — на участке от улицы Ленина до улицы Красина, улица Тарская — на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

Маршруты автобусов также изменятся. Омичей просят учитывать изменения и планировать поездки заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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