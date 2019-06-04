В больнице под Омском подделывали справки рабочих-вахтовиков

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-04T12:36:34+03:00

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Подделка документов происходила в Колосовской центральной больнице на севере Омской области. Месные жители, которые планировали ехать на заработки вахтой на север, должны были полить в больнице справки о прохождении медицинского осмотра и об отсутствии у них противопоказаний для трудоустройтсва на вредном производстве. Работа на таких производства оплачивается гораздо больше, поэтому многие омичи получали справки даже имея проблемы со здоровьем.

- Установлено, что в течение 2018 года неустановленными лицами медицинского учреждения выдавались поддельные заключения о прохождении периодического медицинского осмотра гражданам, которые в действительности соответствующие осмотры не проходили, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас заведено два уголовных дела по статье «Подделка документов». Расследование дел пока не закончено, следователем предстоит выяснить, кто из медработников выписывал поддельные медзаключения.

ИСТОЧНИК KP.RU