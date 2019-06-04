Омич убил знакомого из-за места за столом

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-04T11:02:55+03:00

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Накануне случайные прохожие заметили на обочине дороги по улице Демьяна Бедного мужчину без обуви. Приехавшие на место происшествия следователи и криминалисты заметили, что смерть мужчины не была естественной – на его теле было множество повреждений. Спустя некоторое время установили личность убитого, а позже и место, где все произошло.

Оказалось, что 33-летний омич пришел в гости к своему знакомому, где они вместе много выпили. Гость в какой-то момент сел на место хозяина дома, а тот сделал ему замечание. Между гостем и хозяином завязался конфликт, к которому присоединился еще один знакомый хозяина дома – он ударил гостя несколько раз табуреткой, затем мужчины вынесли тело омича на веранду, а сами продолжили застолье.

Как рассказали в следкоме, Утром хозяин дома заметил, что его гость не подает признаков жизни. Он завернул тело в ковер и оставил его на обочине дороги, табурет он сжег, а дом тщательно вымыл. Однако криминалисты смогли найти следы крови, а в печи – недогоревший табурет. Сейчас на обеих омичей завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU