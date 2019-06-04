СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-04T10:34:57+03:00

Пьяный омич угнал у знакомого машину и разбил ее Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Машину марки «Киа-Рио» нашли жители поселка Загородный. Иномарка стояла открытая прямо посередине улицы, к тому же она была сильно разбита. Приехавшие полицейские установили владельца машины, который не знал, где находится его автомобиль. Мужчина написал заявление об угоне и рассказал полицейским, что накануне выпивал с малознакомым мужчиной, который вскоре исчез.

- Предположив, что именно он мог совершить преступление, полицейские задержали уже привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего жителя поселка Загородного по месту жительства, - рассказали в полиции.

Выяснилось, что новый знакомый владельца машины украл у него ключи, пока тот спал. После он пытался уехать на иномарке домой, но наехал на препятствие, разбил машину и сбежал. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU