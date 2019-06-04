Омича, застрелившего медведя, осудили на 3 года
Все произошло в Крутинском районе. 55-летний местный житель выехал в лес на охоту. Там он встретил медведя, которого решил застрелить. Однако лицензии на отстрел медведя у омича не было. Когда местные охотинспекторы узнали о том, что совершил омич, они сообщили об этом в полицию. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота».
- Своими действиями фигурант дела причинил ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Омской области в сумме 180 тыс. рублей. Вину в совершении преступления мужчина признал и частично возместил ущерб на сумму 48,8 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Суд назначил омичу 3 года лишения свободы условно. Также он должен будет выплатить оставшийся материальный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU