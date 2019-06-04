Омича, застрелившего медведя, осудили на 3 года

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-04T09:46:14+03:00

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Все произошло в Крутинском районе. 55-летний местный житель выехал в лес на охоту. Там он встретил медведя, которого решил застрелить. Однако лицензии на отстрел медведя у омича не было. Когда местные охотинспекторы узнали о том, что совершил омич, они сообщили об этом в полицию. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота».

- Своими действиями фигурант дела причинил ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Омской области в сумме 180 тыс. рублей. Вину в совершении преступления мужчина признал и частично возместил ущерб на сумму 48,8 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд назначил омичу 3 года лишения свободы условно. Также он должен будет выплатить оставшийся материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU